В Амстердаме российских борцов сняли с самолета за отказ надеть маски

Главного тренера и нескольких участников сборной России по вольной борьбе сняли с самолета из Амстердама в Осло. Они отказывались надеть маски. В итоге спортсмены ночевали в аэропорту. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

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Инцидент произошел вчера, 30 сентября, но о нем стало известно только сейчас. Команда направлялась на Чемпионат мира по спортивной борьбе в Норвегии. Их сняли с рейса во время пересадки в амстердамском аэропорту Схипхол.

На самолет не попали главный тренер команды, чемпион Европы и СССР Дзамболат Тедеев, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, чемпион Европы Абасагжи Магомедов, Евгений Жирбаев и Тимур Бижоев.

Сотрудники авиакомпании дважды предупредили россиян о необходимости надеть маски. Из-за них рейс задержали на час.

"Члены экипажа и сотрудники аэропорта потребовали от них покинуть судно и предложили улететь на следующий день, поэтому российские борцы остались ночевать в аэропорту", – говорится в сообщении.

В августе 2020-го на борту самолета пассажиры подрались, потому что отказались лететь в масках.

В Испании вынужденно посадили самолет из-за отказа пассажира из Украины надеть маску.

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Владислава Михайленко

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