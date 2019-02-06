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06.02.2019, 23:58

В Амстердаме у здания Центробанка произошла стрельба

В Амстердаме у здания Центробанка произошла стрельба - Фото
Фото: EPA

Полиция застрелила подозреваемого

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В Амстердаме полицейские застрелили угрожавшего им огнестрельным оружием человека на улице рядом со зданием центрального банка страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию местной полиции.

Местный телеканал AT5 опубликовал фотографии машин скорой помощи в районе происшествия. Со ссылкой на очевидцев журналисты сообщили, что во время перестрелки подозреваемого с полицией было произведено около 20 выстрелов.

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Район, в котором произошла перестрелка, был оцеплен правоохранителями. О мотивах стрелявшего и о том, было ли это происшествие терактом, пока не сообщается.

31 января 70-летний человек, который открыл стрельбу по прохожим в небольшом городке Бастия на французском острове Корсика, найден мертвым в собственной квартире. Он стрелял в людей днем ранее, тогда один человек погиб, еще 6 получили ранения, а сам стрелок забаррикадировался у себя дома. 

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Теги: стрельба, амстердам, нидерланды
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