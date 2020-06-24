В Англии новые правила для баров: клиенты будут называть свое имя, чтобы выпить

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В Великобритании в пабах и барах клиентам придется называть свое имя перед тем, как сделать заказ. Также в заведениях будут запрещены живые выступления. Об этом сообщает Reuters.

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Это новые условия для открытия данного сектора экономики. Они начнут действовать с 4 июля. В Британской ассоциации пива и пабов уже опасаются о сохранность личных данных клиентов.

Эти регуляции коснутся также ресторанов и парикмахерских, которые должны будут вести учет клиентов в течение трех недель. Это должно помочь службе здравоохранения отслеживать контакты инфицированных, чтобы выявлять и локализировать возможные вспышки COVID-19.

Чтобы позволить открыться еще большему количеству пабов и ресторанов, в Британии решили сократить социальную дистанцию с двух до одного метра.

16 июня премьер Британии заявил о появлении препарата от COVID-19.

24 июня сообщалось , что в Британии встревожены долгосрочными последствиями у переболевших коронавирусом.