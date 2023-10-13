В Аррасе человек с криком "аллах акбар" напал на школу. Убит учитель. Нападавший задержан

13 октября около 11 часов (12 часов по Киеву) во французском Аррасе при нападении неизвестного на школу погиб учитель, еще два человека ранены. Нападавший кричал "аллах акбар", он уже задержан, сообщает BFM Life.

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Неизвестный ворвался с ножом в среднюю школу Гамбетта-Карно в Аррасе (Па-де-Кале). Он убил учителя французского языка, еще два человека, охранник школы и еще один учитель, были ранены, им оказана экстренная помощь, сйечас их оперируют в университетской больнице Арраса. Никто из учеников не пострадал.

BREAKING – At least one dead, two severely injured after stabbing attack in school in Francehttps://t.co/UrQ90DZM5Q — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 13, 2023

По свидетельствам очевидцев, перед нападением кричал "аллах акбар". Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в результате операции полиции подозреваемый задержан. Также известно, что задержан его брат.

Как утверждает Lе Figaro, задержанный – Мохамад Могушков, чеченец по происхождению. Ему 20 лет и он ранее учился в этой школе. Спецслужбы Франции ранее внесли его в список подлежащих наблюдению как сторонника радикального исламизма.

В связи с этим нападением в прессе напоминают об убийстве 16 октября 2020 года в пригороде Парижа учителя Сэмюэля Пати 18-летним чеченцем Абдуллахом Анзоровым.

21 июня 2017 года исламисты захватили школу на юге Филиппин и взяли в заложники несколько учеников.

27 апреля 2018 года при нападении на школу в Китае семь учеников погибли.

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