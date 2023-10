В Аррасе человек с криком "аллах акбар" напал на школу. Убит учитель. Нападавший задержан

13 октября около 11 часов (12 часов по Киеву) во французском Аррасе при нападении неизвестного на школу погиб учитель, еще два человека ранены. Нападавший кричал "аллах акбар", он уже задержан, сообщает BFM Life.

Неизвестный ворвался с ножом в среднюю школу Гамбетта-Карно в Аррасе (Па-де-Кале). Он убил учителя французского языка, еще два человека, охранник школы и еще один учитель, были ранены, им оказана экстренная помощь, сйечас их оперируют в университетской больнице Арраса. Никто из учеников не пострадал.

BREAKING – At least one dead, two severely injured after stabbing attack in school in Francehttps://t.co/UrQ90DZM5Q