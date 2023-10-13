В Аррасі людина з криком "аллах акбар" напала на школу. Вбито вчителя. Нападника затримано

13 жовтня близько 11 години (12 годин по Києву) у французькому Аррасі під час нападу невідомого на школу загинув учитель, ще двоє людей поранено. Нападник кричав "аллах акбар", він уже затриманий, повідомляє BFM Life.

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Невідомий увірвався з ножем до середньої школи Гамбетта-Карно в Аррасі (Па-де-Кале). Він убив вчителя французької мови, ще дві людини, охоронець школи та ще один учитель, були поранені, їм надано екстрену допомогу, зараз їх оперують в університетській лікарні Арраса. Ніхто з учнів не постраждав.

BREAKING – At least one dead, two severely injured after stabbing attack in school in Francehttps://t.co/UrQ90DZM5Q — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 13, 2023

За свідченнями очевидців, перед нападом кричав "аллах акбар". Глава МВС Франції Жеральд Дарманен повідомив, що в результаті операції поліції підозрюваного затримано. Також відомо, що затримано його брата.

Як стверджує Lе Figaro, затриманий – Мохамад Могушков, чеченець за походженням. Йому 20 років і він раніше навчався у цій школі. Спецслужби Франції раніше внесли його до списку тих, хто підлягає спостереженню, як прихильник радикального ісламізму.

У зв'язку з цим нападом у пресі нагадують про вбивство 16 жовтня 2020 року в передмісті Парижа вчителя Семюеля Паті 18-річним чеченцем Абдуллахом Анзоровим.

21 червня 2017 року ісламісти захопили школу на півдні Філіппін та взяли у заручники кілька учнів.

27 квітня 2018 року під час нападу на школу в Китаї семеро учнів загинули.

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