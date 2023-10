В Аррасі людина з криком "аллах акбар" напала на школу. Вбито вчителя. Нападника затримано

13 жовтня близько 11 години (12 годин по Києву) у французькому Аррасі під час нападу невідомого на школу загинув учитель, ще двоє людей поранено. Нападник кричав "аллах акбар", він уже затриманий, повідомляє BFM Life.

Невідомий увірвався з ножем до середньої школи Гамбетта-Карно в Аррасі (Па-де-Кале). Він убив вчителя французької мови, ще дві людини, охоронець школи та ще один учитель, були поранені, їм надано екстрену допомогу, зараз їх оперують в університетській лікарні Арраса. Ніхто з учнів не постраждав.

BREAKING – At least one dead, two severely injured after stabbing attack in school in Francehttps://t.co/UrQ90DZM5Q