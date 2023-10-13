RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

В Аррасі людина з криком "аллах акбар" напала на школу. Вбито вчителя. Нападника затримано

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 15:39
В Аррасі людина з криком
Фото - скриншот із відео

13 жовтня близько 11 години (12 годин по Києву) у французькому Аррасі під час нападу невідомого на школу загинув учитель, ще двоє людей поранено. Нападник кричав "аллах акбар", він уже затриманий, повідомляє BFM Life.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Невідомий увірвався з ножем до середньої школи Гамбетта-Карно в Аррасі (Па-де-Кале). Він убив вчителя французької мови, ще дві людини, охоронець школи та ще один учитель, були поранені, їм надано екстрену допомогу, зараз їх оперують в університетській лікарні Арраса. Ніхто з учнів не постраждав.

За свідченнями очевидців, перед нападом кричав "аллах акбар". Глава МВС Франції Жеральд Дарманен повідомив, що в результаті операції поліції підозрюваного затримано. Також відомо, що затримано його брата.

Як стверджує Lе Figaro, затриманий – Мохамад Могушков, чеченець за походженням. Йому 20 років і він раніше навчався у цій школі. Спецслужби Франції раніше внесли його до списку тих, хто підлягає спостереженню, як прихильник радикального ісламізму.

У зв'язку з цим нападом у пресі нагадують про вбивство 16 жовтня 2020 року в передмісті Парижа вчителя Семюеля Паті 18-річним чеченцем Абдуллахом Анзоровим.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
тероризмФранціяшколанападісламізмаррас
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 