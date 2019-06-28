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28.06.2019, 13:55

В авиакатастрофе на Гавайях погиб украинец

В авиакатастрофе на Гавайях погиб украинец - Фото
Фото: pixabay.com

Среди погибших в авиакатастрофе на Гавайях был украинец Николай Глебов

Среди погибших в авиакатастрофе вблизи гавайского острова Оаху, которая произошла 21 июня, был один украинец. Об этом сообщает Голос Америки.

Среди девяти жертв авиакатастрофы двухмоторного самолета на северном побережье острова Оаху был 28-летний украинец Николай Глебов, родом из Донецка, который переехал в Соединенные Штаты в 2005 году.

По словам сестры погибшего, на Гавайях он находился в отпуске. День катастрофы был последним днем перед возвращением домой. Украинец собирался совершить прыжок с парашютом.

Ранее сообщалось, что на Гавайях произошло крушение двухмоторного самолета. Самолет упал на северном побережье острова.

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Теги: авиа, происшествие, Николай Глебов, Оаху
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