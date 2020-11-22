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В Австралии акула убила мужчину – это уже восьмое нападение со смертельным исходом за год

22.11.2020, 12:17
В Австралии акула убила мужчину – это уже восьмое нападение со смертельным исходом за год - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В 2020 году в Австралии произошло не менее 22 нападений акул на людей, восемь из которых со смертельных исходом

Около побережья штата Западная Австралия акула убила мужчину. Об этом сообщает BBC.

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Нападение произошло около пляжа Кейбл на севере штата. Когда мужчину вытащили из воды, то констатировали смерть. Сейчас ведутся поиски акулы, ее вид пока не известен. Нападения акул в этом регионе страны являются редкостью.

Это восьмое нападение акулы со смертельным исходом в водах Австралии в этом году. За этот год было совершено не менее 22 нападений акул.

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Владислав Сердюк
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акула Австралия

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