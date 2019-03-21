В Австралии на пляж выбросило редкую океаническую рыбу: фото

Фото: facebook.com/ParksSA

На пляж Южной Австралии выбросило редкую, странно выглядящую рыбу длиной до двух метров, изображение которой стало вирусным в интернете. Это оказалась луна-рыба, пишет ВВС.

Рыбаки, которые обнаружили рыбу, сначала приняли ее за выброшенную на берег корягу.

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Потом с помощью интернета они выяснили, что это луна-рыба, которую еще называют рыба-солнце или рыба-голова. Она принадлежит к роду лучеперых отряда иглобрюхообразных.

Рыбаки говорят, что рыба была тяжелой, а ее кожа – грубой, как у носорога.

Лун-рыбы - это самые тяжелые из современных костных рыб.

По словам эксперта, найденная рыба, по-видимому, является не самым крупным представителем своего вида, который может достигать более 4 м в длину и весить более 2,5 тонн.

Этот вид безопасен для людей, но иногда его представителей принимают за акул.

В желудке мертвого кита, выброшенного на берег на Филиппинах, обнаружили 40 кг полиэтиленовых пакетов.