В Австралии обнаружили древнее наскальное изображение кенгуру – фото, видео

В Австралии обнаружили древний рисунок кенгуру – изображение было высечено на одной из скал, как показал радиоуглеродный анализ расположенных рядом гнезд грязевых ос, примерно 17 000 лет назад, пишет журнал Nature.

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Находка была обнаружена в районе округа Западной Австралии Кимберли, где уже была ранее открыта целая коллекция древних наскальных рисунков.

По словам ученых, это изображение кенгуру считается одним из самых старых в мире, так как в целом датировать рисунки старше 6000 лет достаточно сложно.

СПРАВКА. Радиоуглеродный анализ применяется, в том числе, для исследования археологических и геологических объектов с целью установить их примерный возраст.



В процессе анализа ученые изучают радиоуглеродный изотоп, который распадается с образованием азота и период полураспада которого составляет 5730 лет.

14 января 2021 года в Индонезии археологи нашли самую древнюю наскальную живопись с изображением бородавочных свиней: фото.

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Дарья Мостовая

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