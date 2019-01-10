В Сиднее женщины разделись в поддержку саудовской беженки: фото

Скрин из видео

В Сиднее четыре женщины вышли на топлес-протест в поддержку беженки из Саудовской Аравии. Об этом сообщает News.

В руках протестующие держали плакаты с надписями “Все женщины свободны и в безопасности”, “Рахаф (имя девушки - ред.) наш герой” и “Впустите ее”.

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“Рахаф стала мировым символом борьбы женщин за свои права. Женщины не должны бояться за свою свободу только потому, что они женщины”, - говорят протестующие.

Фото: news.com.au

Ранее 18-летняя девушка бежала из Саудовской Аравии в Таиланд и отказывалась возвращаться на родину из опасений физической расправы от рук своей же семьи из-за ее отречения от Ислама.

Позже она получила от ООН статус беженца и просила в своем Twitter встречи с “представителями” США, Канады, Великобритании и Австралии. Впоследствии Рахаф просила убежища в Австралии.