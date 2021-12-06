В Австралии установят черный ящик Земли на случай апокалипсиса

В Австралии установят черный ящик Земли – огромное устройство будет записывать данные об изменениях климата, чтобы в случае климатической катастрофы нашедшие его знали, как не стоит поступать с планетой. Об этом сообщает ABC.

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Черный ящик Земли решили сделать по аналогии с черными ящиками на самолетах: они записывают данные о полете, которые в случае авиакатастрофы изучают эксперты, чтобы найти уязвимые места. Черный ящик Земли же будет записывать две группы данных о климате:

– измерения и показатели: температура земли и моря, закисление океана, CO2 в атмосфере, исчезновения видов, изменения в землепользовании, численность населения, военные расходы и потребление энергии;

– контекстные данные: заголовки СМИ, сообщения в социальных сетях и новости из ключевых событий, таких как Климатические конференции (СОР).

"Если Земля действительно рухнет в результате изменения климата, это нерушимое записывающее устройство будет доступно для всех, кто останется, чтобы извлечь из этого урок. Это также необходимо, чтобы привлечь лидеров к ответственности – чтобы их действия или бездействие были зарегистрированы", – объясняет сооснователь проекта Джим Кертис.

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Ящик планируют установить на западном побережье австралийского острова Тасмания, в четырех часах езды от столичного города Хобарт. Создатели проекта объясняют, что выбрали место из-за геополитической и геологической стабильности – чтобы оно было надежным укрытием для ящика на случай глобальной катастрофы.

Сам ящик будет выполнен в форме параллелепипеда 10х4х3м из стали толщиной 7,5 см. Он будет заполнен множеством накопителей и подключен к Интернету, все они будут питаться от солнечных батарей на крыше монолита. Хотя строительство корпуса начнется в середине следующего года, запись на жесткие диски уже началась – с Климатической конференции в Глазго (СОР26) 2021-го.

Однако нерешенной пока остается проблема, как считать данные с черного ящика Земли в случае глобальной катастрофы. Разработчики проекта говорят, что работают над этим и предполагают: тому, кто доберется до ящика в постапокалиптических условиях, вероятно, потребуется изобретательность, чтобы проникнуть сквозь стальной корпус.

В команде проекта намерены использовать несколько форматов кодирования информации и изучают возможность внедрения в монолит электронного считывающего устройства, которое будет активироваться при воздействии солнечного света.

14 ноября на саммите COP26 в Глазго заключили соглашение по предотвращению изменений климата – страны согласились "постепенно сокращать" использование угля, хотя изначально планировали отказаться от него.

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Марк Сировой

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