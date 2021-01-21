В Азии в янтаре нашли древнего светлячка: ему может быть около 100 млн лет – фото
На севере Мьянмы, в Юго-Восточной Азии, палеонтологи обнаружили кусок янтаря с древнейшим насекомым – по предварительным подсчетам, светлячку из янтаря может быть порядка 100 млн лет, говорится в исследовании Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе.
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По словам ученых, светлячки редко сохраняет свою форму после смерти – у них слишком мягкое и маленькое тело, а в янтаре это является возможным. Они отметили, что у обнаруженное насекомого сохранилась даже та часть брюшка, которая отвечает за свечение.
Помимо этого куска янтаря исследователи нашли на севере Мьянмы еще несколько образцов окаменевшей смолы с древними насекомыми – некоторые из них тоже напоминают светлячков. Исследовав находки, ученые допустили, что способность к свечению у этих насекомых могла появиться еще 100 млн лет назад.
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