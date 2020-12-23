Ученые нашли в янтаре редкий древний цветок – ему может быть 100 млн лет: фото
Американские исследователи обнаружили древний цветок, который может относиться к меловому периоду (145 – 66 млн лет до н.э.). Сохраниться цветку удалось благодаря тому, что в свое время он застыл в куске янтаря, говорится на сайте Техасского института ботанических исследований.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
По словам ученых, у найденного цветка есть пол – он мужской, а также 50 сохранившихся тычинок. Предположительно, он являлся не самостоятельным растением, а был частью крупного соцветия.
Сотрудники института уже назвали цветок Valviloculus pleristaminis, что переводится с латыни как "створка двери".
Ученые допускают, что он мог попасть в янтарь во времена суперконтинента Гондвана, который образовался 75-530 миллионов лет назад – сейчас на этой территории находятся современные Африка, Южная Америка, Антарктида, Австралия и Новая Зеландия.
- В ноябре археологи в Египте нашли более 100 древних саркофагов, мумии и позолоченные статуи: фото.
Читайте также: В Украине впервые прошел аукцион по продаже янтаря. Наторговали 21,6 млн грн: фото, видео
Комментарии