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Ученые нашли в янтаре редкий древний цветок – ему может быть 100 млн лет: фото

23.12.2020, 18:14
Ученые нашли в янтаре редкий древний цветок – ему может быть 100 млн лет: фото - Фото
Древний цветок в янтаре (источник - journals.brit.org)

Американские исследователи обнаружили древний цветок, который может относиться к меловому периоду (145 – 66 млн лет до н.э.). Сохраниться цветку удалось благодаря тому, что в свое время он застыл в куске янтаря, говорится на сайте Техасского института ботанических исследований.

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По словам ученых, у найденного цветка есть пол – он мужской, а также 50 сохранившихся тычинок. Предположительно, он являлся не самостоятельным растением, а был частью крупного соцветия.

Сотрудники института уже назвали цветок Valviloculus pleristaminis, что переводится с латыни как "створка двери".

Ученые допускают, что он мог попасть в янтарь во времена суперконтинента Гондвана, который образовался 75-530 миллионов лет назад – сейчас на этой территории находятся современные Африка, Южная Америка, Антарктида, Австралия и Новая Зеландия.

СПРАВКА. Янтарь – окаменевшая ископаемая смола хвойных деревьев – обладает удивительной способностью сохранять различные объекты растительного и животного мира нетронутыми на протяжении нескольких миллионов лет. Такие включения называются "инклюзами" и особенно дорого ценятся при продаже ювелирных изделий из янтаря.
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Дарья Мостовая
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