UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Беларуси новая форма протестов: фанаты футбольных клубов бойкотируют матчи

28.02.2021, 19:08
В Беларуси новая форма протестов: фанаты футбольных клубов бойкотируют матчи - Фото
Фото: Ultras Shakhter

Фанаты беларуских футбольных клубов массово объявляют о бойкоте матчей – в связи с политической ситуацией в стране. Об этом сообщает TUT.BY.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По состоянию на 28 февраля уже десять футбольных фанатских организаций в Беларуси объявили о бойкоте матчей своих команд.

По данным TUT.BY, отказываются посещать игры фанаты БАТЭ, "Шахтера", брестского "Динамо", "Слуцка", "Витебска", "Молодечно", "Немана", жодинского "Торпедо-БелАЗ" и столичных "Минска" и "Торпедо". Предполагается, что этот список будет пополняться.

Причиной бойкота беларуские фанаты называют политическую ситуацию в стране, и намерены продолжать акцию до стабилизации в Беларуси. Они отказываются посещать как домашние, так и выездные матчи команд.

"Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли – с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями", – написали фанаты брестского "Динамо".

  • С августа 2020-го в Беларуси длятся протесты: демонстранты не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Лукашенко, который правит страной уже 27 лет.
  • Евросоюз ввел санкции против ответственных за это политиков, чиновников и бизнесменов.

Читайте также: В Беларуси 16-летнему подростку дали пять лет колонии за протест против Лукашенко

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь футбол бойкот ультрас
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 