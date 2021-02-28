В Беларуси новая форма протестов: фанаты футбольных клубов бойкотируют матчи

Фанаты беларуских футбольных клубов массово объявляют о бойкоте матчей – в связи с политической ситуацией в стране. Об этом сообщает TUT.BY.

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По состоянию на 28 февраля уже десять футбольных фанатских организаций в Беларуси объявили о бойкоте матчей своих команд.

По данным TUT.BY, отказываются посещать игры фанаты БАТЭ, "Шахтера", брестского "Динамо", "Слуцка", "Витебска", "Молодечно", "Немана", жодинского "Торпедо-БелАЗ" и столичных "Минска" и "Торпедо". Предполагается, что этот список будет пополняться.

Причиной бойкота беларуские фанаты называют политическую ситуацию в стране, и намерены продолжать акцию до стабилизации в Беларуси. Они отказываются посещать как домашние, так и выездные матчи команд.

"Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли – с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями", – написали фанаты брестского "Динамо".

С августа 2020-го в Беларуси длятся протесты: демонстранты не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Лукашенко, который правит страной уже 27 лет.

Евросоюз ввел санкции против ответственных за это политиков, чиновников и бизнесменов.

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Наталия Медведева

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