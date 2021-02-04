В Бельгии иранского дипломата приговорили к 20 годам тюрьмы за подготовку теракта

Сотрудник посольства Ирана в Вене Асадолла Ассади признан судом в Антверпене (Бельгия) виновным в подготовке взрыва на митинге иранской оппозиции во Франции. 49-летний иранский дипломат приговорен к 20 годам тюремного заключения, сообщает BBC.

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Теракт планировался на митинге в июне 2018 года под Парижем. Мероприятие посетили тысячи человек, в том числе адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Франция обвинила Министерство разведки Ирана в запланированном нападении и заморозила активы двух высокопоставленных иранских чиновников.

Тегеран называет дело сфабрикованным.

Асади был арестован в Германии в июне 2018 года, через несколько дней после встречи с бельгийской парой иранского происхождения в Люксембурге. Мужчину и женщину арестовали в Брюсселе, у них нашли полкилограмма взрывчатки и детонаторы. Они признались, что получили посылку от дипломата, но отрицают, что знали о ее содержимом.

Также по этому делу был арестован бельгийско-иранский поэт Мерхад Арефани. Его обвинили в пособничестве террористам. Все трое приговорены к лишению свободы на срок от 15 до 18 лет.

Целью взрыва, по данным прокуратуры, была лидер Национального совета сопротивления в Иране Марьям Раджави и ряд известных международных деятелей, которые также приняли участие в митинге 2018 года.

2 июля 2018 года Асадоллу Ассади задержали в Германии.

Вадим Ребрина

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