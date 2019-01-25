В Бельгии произошел взрыв на предприятии: есть пострадавшие

Фото: Lo

Сегодня около 08:00 в бельгийской коммуне Анзегем произошел взрыв на предприятии Pouleyn. Об этом сообщает KW.

Предприятие специализируется на изготовлении дверей и окон из дерева и алюминия.

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Взрыв произошел в башне с отходами древесины, когда сотрудники другой компании пытались ее почистить.

В результате инцидента трое сотрудников компании Overdienst Cannie получили тяжелые ранения, несколько человек – легкие травмы.

На месте происшествия работают пожарные и медики.

19 января 2019 года по меньшей мере 21 человек погиб и 71 получил ранения в результате взрыва трубопровода с гюрючим в Мексике