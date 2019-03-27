В Белом доме назвали дату встречи Трампа и Столтенберга

Дональд Трамп и Йенс Столтенберг (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом официально заявили во вторник в Белом доме, сообщает Укринформ.

"Президент Дональд Трамп будет приветствовать генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенса Столтенберга в Белом доме 2 апреля 2019 года", - отметили в Белом доме.

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Трамп и Столтенберг сначала проведут частную встречу, после чего состоятся переговоры в расширенном двустороннем формате.

В администрации Трампа уточнили, президент и генеральный секретарь "подчеркнут важность Альянса как опоры международного мира и безопасности".

15 марта 2019 года в НАТО назвали имя нового верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) и главы Европейского командования США. Этот пост займет генерал Тод Уолтерс.