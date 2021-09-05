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В Берлине два человека ранены ножом, нападавший может быть исламистом

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2021, 15:10
В Берлине два человека ранены ножом, нападавший может быть исламистом - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

29-летний мужчина из Афганистана напал в Берлине с ножом на двух человек, пострадавшие получили серьезные ранения, сообщает Spiegel.

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Нападение произошло днем вчера, 4 сентября, в берлинском районе Вильмерсдорф. По предварительным данным, нападавший ранил ножом в шею 58-летнюю садовницу, а затем 66-летнего прохожего, который бросился на помощь жертве нападения.

По версии полиции, нападавший психически болен. Также рассматривается версия мотивов, связанных с исламизмом. Daily Express сообщает, что нападавший мог считать, что женщина не должна выполнять работу садовника.

Подозреваемый проживал в Германии с 2016 года.

Денис Юдин
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нападение с ножом берлин исламизм
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