В Берлине два человека ранены ножом, нападавший может быть исламистом

29-летний мужчина из Афганистана напал в Берлине с ножом на двух человек, пострадавшие получили серьезные ранения, сообщает Spiegel.

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Нападение произошло днем вчера, 4 сентября, в берлинском районе Вильмерсдорф. По предварительным данным, нападавший ранил ножом в шею 58-летнюю садовницу, а затем 66-летнего прохожего, который бросился на помощь жертве нападения.

По версии полиции, нападавший психически болен. Также рассматривается версия мотивов, связанных с исламизмом. Daily Express сообщает, что нападавший мог считать, что женщина не должна выполнять работу садовника.

Подозреваемый проживал в Германии с 2016 года.

В июне 2021 года уроженец Сомали ранил ножом восемь человек в немецком Вюрцбурге, трое умерли.

3 сентября стало известно о нападении исламиста на посетителей супермаркета в Новой Зеландии, ножевые ранения получили не менее шести человек. Нападавшего застрелила полиция.

Денис Юдин

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