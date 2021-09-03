В Новой Зеландии полиция застрелила мужчину, ранившего шестерых ножом в супермаркете

В результате нападения с ножом в Новой Зеландии ранены не менее шести человек, нападавшего застрелила полиция. Об этом сообщает Reuters.

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что нападавший – гражданин Шри-Ланки, 10 лет проживавший в Новой Зеландии, якобы был сторонником идеологии террористической организации Исламское государство и находился под постоянным наблюдением.

По словам Ардерн, нападение произошло в супермаркете в Окленде, злоумышленник был убит в течение минуты после начала атаки. Полиция, наблюдавшая за ним, думала, что он зашел в супермаркет за покупками.

Полиция уверена, что мужчина действовал в одиночку, и никакой дополнительной угрозы для населения не существует.

Ранее напавший не совершал каких-либо действий, за которые он мог бы быть арестован, отметила Ардерн.

15 марта 2019 года Брентон Таррант устроил теракт в двух мечетях Крайстчерча. Погиб 51 человек, около полусотни получили ранения.

Таррант расстреливал людей и стримил это в соцсети. В своем "манифесте" Таррант рассказал о ненависти к мигрантам и мотивах преступления, а также о том, что среди прочих стран он посещал и Украину. Террорист называет себя "эко-фашистом".

После убийств Новая Зеландия ввела более строгие законы об оружии.

В августе 2020 года Тарранта приговорили к пожизненному заключению.

Денис Юдин

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