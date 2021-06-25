Нападение с ножом в Германии: трое погибли, пятеро ранены

Мужчина ранил ножом минимум восемь человек в немецком городе Вюрцбурге, трое из них скончались. Злоумышленника задержала полиция, сообщает Bild.

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Издание пишет, что полиция применила оружие при задержании.

Предполагаемый преступник, по данным правоохранителей, – 24-летний уроженец Сомали. Он жил в Вюрцбурге с 2015 года.

Задержанный известен полиции. "Его уже задерживали и принудительно отправляли на психиатрическое лечение", – сказал Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн.

Неясно, как начался конфликт. На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что предполагаемый злоумышленник без обуви и с длинным ножом. Судя по всему, группа мужчин пыталась его остановить. Слышны крики, мужчина кричит: "Он только что зарезал женщину". Есть также видео задержания.

Вместе с тем полиция просит не распространять эти ролики "из уважения к частной жизни жертв", сообщает DW.

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Вадим Ребрина

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