В Болгарии чиновник назвал патриарха Кирилла агентом КГБ. Суд признал, что это правда

Софийский суд признал, что глава РПЦ патриарх Кирилл приезжал в 2018 году в Болгарию не как священник, а как политик. Также суд не усмотрел клеветы в словах тогдашнего вице-премьера Валери Симеонова, назвавшего патриарха агентом КГБ. Об этом сообщает в Facebook Балканский обозреватель.

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Три года назад в Болгарии отмечали 140-летнюю годовщину Сан-Стефанского мирного договора, заключенного в 1878 году между Российской и Османской империями – о примирении и окончании войны. Во время торжественного парада президент страны Румен Радеев высказал слова благодарности всем народам, воевавшим с турками.

В ответ глава РПЦ раскритиковал выступление Радеева, подчеркнув, что Болгария должна быть благодарна исключительно России.

Спустя несколько дней вице-премьер Симеонов ответил на слова российского патриарха.

"Мы должны четко сказать людям, каким является патриарх Кирилл. Он не сошел с неба. Он не родом из рая и не является посланником Бога. Патриарх Кирилл известен как сигаретный митрополит России<...>Это не восточно-православный священник. Это агент Михайлов из советского КГБ, второсортный советский агент", – заявил политик.

По словам Симеонова, глава РПЦ владеет частным самолетом, виллой в Швейцарии и дорогими часами, а начиная с 1996 года – имеет 14 млрд на импорте безакцизных сигарет.

Позже, в суде, вице-премьер заявил, что его высказывания относились к патриарху Кириллу не как к духовному лидеру, а как к главе иностранной делегации, и он не считает, что его поведение могло причинить какой-либо вред.

Истцом по делу был генерал запаса МВД Болгарии и лидер пророссийской общественной организации, секретарь движения Русофилы и глава партии Возрождение Болгарии Эмил Миланов.

Суд встал на сторону обвиняемого Симеонова, признав его высказывания правдивыми и взыскав с Миланова около 75 евро судебных издержек.

в октябре 2018 года в Беларуси запретили служить священнику, критиковавшему главу РПЦ.

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Дарья Мостовая

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