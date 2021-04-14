UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Болгарии чиновник назвал патриарха Кирилла агентом КГБ. Суд признал, что это правда

14.04.2021, 13:50
В Болгарии чиновник назвал патриарха Кирилла агентом КГБ. Суд признал, что это правда - Фото
Патриарх Кирилл (Фото - EPA)

Софийский суд признал, что глава РПЦ патриарх Кирилл приезжал в 2018 году в Болгарию не как священник, а как политик. Также суд не усмотрел клеветы в словах тогдашнего вице-премьера Валери Симеонова, назвавшего патриарха агентом КГБ. Об этом сообщает в Facebook Балканский обозреватель.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Три года назад в Болгарии отмечали 140-летнюю годовщину Сан-Стефанского мирного договора, заключенного в 1878 году между Российской и Османской империями – о примирении и окончании войны. Во время торжественного парада президент страны Румен Радеев высказал слова благодарности всем народам, воевавшим с турками.

В ответ глава РПЦ раскритиковал выступление Радеева, подчеркнув, что Болгария должна быть благодарна исключительно России. 

Спустя несколько дней вице-премьер Симеонов ответил на слова российского патриарха.

"Мы должны четко сказать людям, каким является патриарх Кирилл. Он не сошел с неба. Он не родом из рая и не является посланником Бога. Патриарх Кирилл известен как сигаретный митрополит России<...>Это не восточно-православный священник. Это агент Михайлов из советского КГБ, второсортный советский агент", – заявил политик.

По словам Симеонова, глава РПЦ владеет частным самолетом, виллой в Швейцарии и дорогими часами, а начиная с 1996 года – имеет 14 млрд на импорте безакцизных сигарет.

Позже, в суде, вице-премьер заявил, что его высказывания относились к патриарху Кириллу не как к духовному лидеру, а как к главе иностранной делегации, и он не считает, что его поведение могло причинить какой-либо вред.

Истцом по делу был генерал запаса МВД Болгарии и лидер пророссийской общественной организации, секретарь движения Русофилы и глава партии Возрождение Болгарии Эмил Миланов. 

Суд встал на сторону обвиняемого Симеонова, признав его высказывания правдивыми и взыскав с Миланова около 75 евро судебных издержек.

Читайте также: В РАН передумали давать патриарху Кириллу научное звание 

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агент КГБ глава РПЦ болгария клевета патриарх кирилл рпц Валери Симеонов балканский обозреватель румен радеев
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 