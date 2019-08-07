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В Бразилии найден повешенным преступник, прикинувшийся девочкой

В Бразилии найден повешенным преступник, прикинувшийся девочкой - Фото
Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)
07.08.2019, 09:11

Клаувино де Сильва стал известным на весь мир несколько дней назад, потому что хотел сбежать из бразильской тюрьмы, переодевшись в девушку

Бразильский преступник Клаувино де Сильва, ранее прикинувшийся собственной 19-летней дочерью, чтобы сбежать из тюрьмы, был найден повешенным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. 

Как сообщает агентство, во вторник, в тюрьме в Рио заявили, что Сильву нашли мертвым в его камере в подразделении повышенной безопасности в государственном тюремном комплексе Бангу. 

"Похоже, заключенный повесился на простыне", - говорится в заявлении тюремной администрации. 

Клаувино де Сильва руководил одним из самых крупных преступных кланов в Рио. В 2005 году под контролем его банды находилось более половины самых опасных районов города и весь незаконный оборот наркотиков в Рио.  

Сильва стал известным на весь мир из-за видео, где он снимает с себя силиконовую женскую маску, парик, розовую футболку с пончиками и джинсы своей 19-летней дочери, которая решила навестить его в тюрьме. Бразильский заключенный хотел сбежать из тюрьмы, но был пойман, как заявляют правоохранители, из-за выдавшей его нервозности. 

Ранее в одной из бразильских тюрем поднялся бунт, в результате которого 52 заключенных были убиты, 16 из них обезглавлены

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тюрьма преступление Бразилия клаувино де сильва
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