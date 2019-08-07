В Бразилии найден повешенным преступник, прикинувшийся девочкой

Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)

Бразильский преступник Клаувино де Сильва, ранее прикинувшийся собственной 19-летней дочерью, чтобы сбежать из тюрьмы, был найден повешенным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Как сообщает агентство, во вторник, в тюрьме в Рио заявили, что Сильву нашли мертвым в его камере в подразделении повышенной безопасности в государственном тюремном комплексе Бангу.

"Похоже, заключенный повесился на простыне", - говорится в заявлении тюремной администрации.

Клаувино де Сильва руководил одним из самых крупных преступных кланов в Рио. В 2005 году под контролем его банды находилось более половины самых опасных районов города и весь незаконный оборот наркотиков в Рио.

Сильва стал известным на весь мир из-за видео, где он снимает с себя силиконовую женскую маску, парик, розовую футболку с пончиками и джинсы своей 19-летней дочери, которая решила навестить его в тюрьме. Бразильский заключенный хотел сбежать из тюрьмы, но был пойман, как заявляют правоохранители, из-за выдавшей его нервозности.

Ранее в одной из бразильских тюрем поднялся бунт, в результате которого 52 заключенных были убиты, 16 из них обезглавлены.