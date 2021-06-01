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В Бразилии провели эксперимент: полностью привили население одного города. Вот что вышло

01.06.2021, 17:57
В Бразилии провели эксперимент: полностью привили население одного города. Вот что вышло - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Бразилии на фоне эпидемии коронавируса решили устроить эксперимент. В муниципалитете Серрана, штат Сан-Паулу, за три месяца привили почти все взрослое население, после чего заболеваемость COVID-19 снизилась на 95%, пишет ВВС.

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Всего за период с февраля по апрель этого года в Серране вакцинировали около 45 000 человек, после чего статистика новых случаев заражения резко пошла на спад. По словам медиков, такая массовая вакцинация смогла защитить даже тех, кто не получил прививку, так как "сократилась циркуляция вируса в воздухе".

Для эксперимента была использована вакцина CoronaVac, а территорию муниципалитета поделили на четыре части, чтобы определять "порог сдерживания вируса".

Когда 95% взрослого населения Серраны оказались привиты, то ковид-статистика стала выглядеть таким образом:

- на 95% снизилась смертность;

- на 86% снизился уровень госпитализации;

- на 80% снизилось количество заболевших с выраженными симптомами.

В организации Butantan, которая проводила эксперимент, подчеркнули, что ключевым рубежом в этом процессе стала вакцинация 75% взрослых. Когда эта цифра была достигнута, "коронавирус удалось взять под контроль".

Параллельно с этим, снизилась заболеваемость и среди детей, которых не прививали – это может означать, что вакцинация для них не является обязательной, отметили в Butantan.

Читайте также: Вакцина CoronaVac против "амазонского" штамма коронавируса: результаты из Бразилии

Дарья Мостовая
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вакцинация эксперимент Бразилия коронавирус COVID-19
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