В Бразилии скала обрушилась на лодки с туристами на озере: семеро погибших – видео

В бразильском штате Минас-Жерайс на несколько лодок с туристами обрушилась скала, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, а около 30 получили ранения. Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Местные власти заявляют, что погибли три женщины и четверо мужчин. Более 30 человек пострадали. Девять человек госпитализировали, один из них – в критическом состоянии. Трое пропали без вести.

В результате обрушения затонули две из четырех лодок, находившихся под стеной каньона.

Tremendo los sucedido en Minas Gerais, en el lago Capitolio.



Una enorme roca se desprende del cañon y cae sobre las embarcaciones. Hay personas fallecidas y al menos 15 heridos. pic.twitter.com/eRLYmFhiqA — Dani Lerer (@danilerer) January 8, 2022

Погибшие праздновали окончание курортного сезона. Считается, что никто из 10 человек на борту не выжил.

"Это самая грустная вещь в мире, которую можно себе представить, – сказал представитель пожарной охраны штата Педро Айхара. - Подумать только, эти люди всех возрастов, даже дети, веселились и наслаждались этим прекрасным озером, прежде чем произошла невообразимая трагедия". Люди на борту кораблей, находящихся дальше от стены каньона, начали замечать, что "слишком много камней падает вниз". Они кричали "отойди, отойди" и "она сейчас упадет", но их мольбы, возможно, были приглушены расстоянием и звуками музыки на заднем плане. В 20-х числах августа 2021-го на Мексику обрушился ураган Грейс. Погибли по меньшей мере восемь человек.

4 октября на Оман и Иран обрушился тропический циклон Шахин. Местные власти сообщали о минимум 13 погибших.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.