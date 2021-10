Наводнение в Омане и Иране. Шторм спровоцировал оползни и десятиметровые волны – видео

На Оман и Иран обрушился тропический циклон Шахин. Местные власти сообщают о минимум 13 погибших, передает ВВС.

В Омане дожди и наводнения спровоцировали сильные оползни. Циклон повредил объекты электроснабжения и дороги. Более 5000 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В понедельник власти Омана сообщили об 11 погибших, среди которых есть ребенок. В Иране известно о двух утонувших рыбаках и еще трех пропавших без вести.

Порывы ветра в регионе достигали 150 км/ч и спровоцировали десятиметровые волны в Оманском заливе. Возле Маската, столицы Омана, выпало 369 мм осадков.

