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Наводнение в Омане и Иране. Шторм спровоцировал оползни и десятиметровые волны – видео

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04.10.2021, 18:47
Наводнение в Омане и Иране. Шторм спровоцировал оползни и десятиметровые волны – видео - Фото
Циклон Шахин (Фото: Hamid Alqasimi/EPA)

На Оман и Иран обрушился тропический циклон Шахин. Местные власти сообщают о минимум 13 погибших, передает ВВС.

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В Омане дожди и наводнения спровоцировали сильные оползни. Циклон повредил объекты электроснабжения и дороги. Более 5000 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В понедельник власти Омана сообщили об 11 погибших, среди которых есть ребенок. В Иране известно о двух утонувших рыбаках и еще трех пропавших без вести.

Порывы ветра в регионе достигали 150 км/ч и спровоцировали десятиметровые волны в Оманском заливе. Возле Маската, столицы Омана, выпало 369 мм осадков.

Власти отмечают, что циклон переместился вглубь суши и угроза новых наводнений все еще остается.

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Елизавета Кумбер
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Иран Оман наводнение шторм циклон
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