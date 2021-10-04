Наводнение в Омане и Иране. Шторм спровоцировал оползни и десятиметровые волны – видео
На Оман и Иран обрушился тропический циклон Шахин. Местные власти сообщают о минимум 13 погибших, передает ВВС.
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В Омане дожди и наводнения спровоцировали сильные оползни. Циклон повредил объекты электроснабжения и дороги. Более 5000 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.
Cyclone Shaheen strikes parts of Oman and Iran pic.twitter.com/OHcyn3IJtL— (@MatrixMhmn) October 4, 2021
В понедельник власти Омана сообщили об 11 погибших, среди которых есть ребенок. В Иране известно о двух утонувших рыбаках и еще трех пропавших без вести.
Cyclone Shaheen that hit Muscat, Oman Oct/3 2021 pic.twitter.com/7C4VVTyg3W— Rocks (@naikrakesh) October 4, 2021
Порывы ветра в регионе достигали 150 км/ч и спровоцировали десятиметровые волны в Оманском заливе. Возле Маската, столицы Омана, выпало 369 мм осадков.
Thread:— (@aboodlavish) October 3, 2021
Cyclone "Shaheen" to hit muscat b/w 6 to 9 pm, some major disturbances covered in this thread from various parts of Oman .
#شاهين pic.twitter.com/RJlMFxSjMA
Власти отмечают, что циклон переместился вглубь суши и угроза новых наводнений все еще остается.
- В 20-х числах августа на Мексику обрушился ураган Грейс. Погибли по меньшей мере восемь человек.
- 15 сентября после сильных ливней юг Франции накрыл масштабный потоп.
- 24 сентября в Испании из-за сильных дождей началось наводнение, затоплены многие дороги и улицы в западных регионах.
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