В Британии автомобиль насмерть сбил российского олигарха - СМИ

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В Великобритании в результате наезда автомобиля погиб российский олигарх Дмитрий Обретецкий. Об этом сообщает The Telegraph.

Происшествие произошло 25 ноября в Оксшотте, графство Суррей. Полиция заявила, что в ДТП участвовали три автомобиля и пешеход, на месте происшествия также погибла собака.

Как выяснилось впоследствии, это была собака Обретецкого, которую он в тот день выгуливал.

По словам друга бизнесмена Павла Боровкова, он жил в Лондоне последние восемь лет. Там Обретецкий занимался продажей недвижимости.

"Вы знаете, люди очень осторожно водят машины в Лондоне, я не исключаю, что его специально сбили", - сказал Боровков.

Обретеций был владельцем компании Магнат Трейд Энтерпрайз, которая является одним из крупнейших дистрибьюторов продукции Mars, Nestle, Procter & Gamble. Также он занимался рекламным бизнесом и продажей ликероводочной продукции.

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