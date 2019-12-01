В Британии досрочно освободили 74 осужденных за терроризм

Борис Джонсон (фото — ЕРА)

В Великобритании 74 человека, заключенные в тюрьму за террористические преступления, были освобождены досрочно. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отметив, что намерен прекратить эту практику, сообщает ВВС.

Как известно, Усман Хан, который напал с ножом на людей на Лондонском мосту, отбывал наказание за подготовку теракта, но был освобожден досрочно.

Джонсон считает, что если бы мужчине отказали в досрочном освобождении, трагедии удалось бы избежать.

Премьер заявил, что намерен добиться того, что досрочное освобождение для тех, кто осужден за"серьезные сексуальные, насильственные или террористические преступления", было невозможным.

"Я абсолютно сожалею о том факте, что этот человек был на улице... И мы собираемся принять меры против этого", - сказал Джонсон.