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В Британии досрочно освободили 74 осужденных за терроризм

В Британии досрочно освободили 74 осужденных за терроризм - Фото
Борис Джонсон (фото — ЕРА)
01.12.2019, 17:51

Усман Хан, который напал с ножом на людей на Лондонском мосту, отбывал наказание за подготовку теракта, но был освобожден досрочно

В Великобритании 74 человека, заключенные в тюрьму за террористические преступления, были освобождены досрочно. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отметив, что намерен прекратить эту практику, сообщает ВВС

Как известно, Усман Хан, который напал с ножом на людей на Лондонском мосту, отбывал наказание за подготовку теракта, но был освобожден досрочно.

Джонсон считает, что если бы мужчине отказали в досрочном освобождении, трагедии удалось бы избежать.

Премьер заявил, что намерен добиться того, что досрочное освобождение для тех, кто осужден за"серьезные сексуальные, насильственные или террористические преступления", было невозможным.

"Я абсолютно сожалею о том факте, что этот человек был на улице... И мы собираемся принять меры против этого", - сказал Джонсон.

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Лондонский мост теракт терроризм Борис Джонсон
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