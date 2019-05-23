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23.05.2019, 13:18

В Британии и Нидерландах начались выборы в Европарламент

В Британии и Нидерландах начались выборы в Европарламент - Фото
Фото: pixabay.com

В Европейский парламент выбирают 751 депутата. Выборы будут проходить четыре дня

В Великобритании и Нидерландах сегодня, 23 мая, начались выборы в Европейский парламент, передает Deutsche Welle.

Выборы продлятся четыре дня, выбирать депутатов будут в 28 странах-членах ЕС. Британия принимает участие, поскольку Brexit отложили на конец октября этого года.

Проголосуют около 427 млн человек, поэтому выборы в Европарламент – вторые по количеству избирателей в мире после индийских.

В парламент изберут 751 депутата. За каждой страной зарезервировано определенное количество мест в Европарламенте. Больше всего – у Германии (96), Франции (74), Италии и Британии (по 73).

Небольшин страны, такие как Кипр, Люксембург и Мальта представлены в парламенте шестью депутатами.

Когда Великобритания выйдет из состава ЕС, количество депутатов сократится до 705 и тогда британские места распределят между Францией, Испанией (по пять мандатов), Италией и Нидерландами (по три мандата), Ирландией (два), еще девять стран – по одному. Германия не получит ни одного дополнительного мандата, поскольку 96 – это максимально количество.

13 мая еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова предупредила об угрозе манипуляции результатами выборов в Европарламент со стороны ряда стран, включая Россию. 

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Теги: европарламент, выборы
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