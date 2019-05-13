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13.05.2019, 07:54

Выборы в парламент ЕС: не исключены манипуляции со стороны России

Выборы в парламент ЕС: не исключены манипуляции со стороны России - Фото
Фото: depositphotos.com

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова считает, что 23-26 мая выборы будут "судьбоносными для Европы"

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Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова предупредила об угрозе манипуляции результатами выборов в Европарламент со стороны ряда стран, включая Россию. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы не должны допустить искажения итогов выборов ни в одном государстве - члене ЕС", - приводят ее слова издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland в понедельник, 13 мая. Юрова назвала намеченные на 23-26 мая выборы "судьбоносными для Европы".

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По ее словам, целью организованных из-за рубежа кампаний по дезинформации является поддержание и усиление существующей в обществе поляризации.

"Мы переживаем цифровую гонку вооружений. Европа должна адаптироваться к этому", - добавила она.

Рабочие группы по стратегическим коммуникациям внутри Европейской службы внешнеполитической деятельности занимаются выявлением дезинформации со стороны России. Рабочая группа "Восток" анализирует российские СМИ, чтобы обнаружить подобные материалы.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также предупредил ЕС о возможном российском влиянии. "Европе следует быть настороже", - цитируют литовского министра издания Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Линкявичюс назвал выборы в парламент Евросоюза испытанием, которое продемонстрирует, работает ли механизм защиты от манипуляции результатами голосования. "Нельзя быть наивными. Москва пытается создать в ЕС устойчивую нестабильность и пользоваться этим в собственных интересах", - подчеркнул глава МИД Литвы.

7 мая 2019 года министр по делам правительства Дэвид Лидингтон заявил, что Великобритания должна будет участвовать в европейских выборах, несмотря на надежды правительства, что к тому времени будет заключена сделка по Brexit. 

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Теги: Россия, ЕС, выборы, Вера Юрова, линас линкявичус
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