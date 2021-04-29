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В Британии изготовили гигантскую 10-килограммовую золотую монету: фото, видео

29.04.2021, 18:00
В Британии изготовили гигантскую 10-килограммовую золотую монету: фото, видео - Фото
Коллекционная монета (источник - twitter.com_RoyalMintUK)

Королевский монетный двор Великобритании похвастался созданием самой большой в истории золотой монеты: она весит около 22 фунтов (примерно 10 кг), номинал составляет 10 000 фунтов стерлингов, а ее создание заняло 400 часов, из которых 96 часов ушло на полировку. Об этом сообщается на сайте монетного двора.

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Гигантская монета стала финальным элементом коллекции памятных монет Звери королевы, на ней изображены десять зверей, которые "сопровождали" королеву на пути к Вестминстерскому аббатству во время коронации в 1953 году.

По словам работников двора, для ее создания использовались как "традиционные навыки" монетной чеканки, так и современные инновационные технологии. Номинал монеты был вырезан при помощи гравировальной машины, а после – мастер вручную доработал все неточности и неровности.

Сейчас монету уже купили, но монетный двор не разглашает ни имя покупателя, ни цену, за которую был приобретен этот шедевр.

  • В январе 2021 года в Британии нашли старинную китайскую монету – ей больше 1000 лет: фото.

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Дарья Мостовая
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Великобритания фото видео монета королевский монетный двор золотая монета
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