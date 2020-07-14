В Британии женщины обвинили студентов престижного университета в изнасиловании
Студентов из университетского братства в Сент-Эндрюссе обвинили в сексуальном насилии. Часть членов сообщества отстранили после обвинений
Один из старейших университетов мира в Сент-Эндрюсе оказался в эпицентре скандала после того, как десятки женщин обвинили их студентов в сексуальном насилии или изнасиловании. Об этом сообщает CNN.
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На странице в Instagram, которая называется "Выжившие в Сент-Эндрюсе" опубликовано более 30 анонимных обвинений в сексуальном, физическом или психологическом насилии со стороны членов университетского братства "Альфа Эпсилон Пи" (AEPi) в Сент-Эндрюсе.
Находящийся в Сент-Эндрюсе филиал братства временно отстранил нескольких своих членов после обвинений. Также в филиале братства предложили тем, кто предъявляет претензии, помощь в подаче жалоб в университет или полицию. Братство не является официальным университетским обществом.
Администрация Сент-Эндрюса сообщила создателям страницы в Instagram о юридических рисках, связанных с упоминанием организаций в публикациях, однако учреждение не пыталось подавить обвинения.
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- 11 марта Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы.
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