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В Британии на побережье тюлень застрял в куске пластика: фото

В Британии на побережье тюлень застрял в куске пластика: фото - Фото
Фото: Vicky Gurney
25.10.2019, 12:18

По словам ветеринаров, кусок пластика нанес животному глубоких порезов в районе шеи

На восточном побережье Великобритании в графстве Норфолк нашли тюленя, который застрял в куске пластика. Об этом сообщает BBC News Украина.

Тюлень просунул голову в отверстие, а извлечь ее обратно не смог.

Представители волонтерской организации Friends of Horsey Seals отметили, что на лечение и заживление ран уйдет несколько месяцев.

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Животное отвезли в ветеринарную клинику RSPCA в округе Ист Винч.

С 2008 года - это уже 51-й тюлень, которого доставляют в данное медицинское учреждение с ранениями от пластика.

Ветеринары подчеркнули, что кусок пластика нанес животному глубоких порезов в районе шеи и теперь у него "ужасные повреждения".

Фото: RSPCA

Тюленя лечат антибиотиками и делают регулярные соляные ванны - так рана должна зажить быстрее.

"Это очень печально, что эти несчастные тюлени получают ранения из-за мусора, созданного человеком", - подчеркнул представитель RSPCA Элисон Чарльз.

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