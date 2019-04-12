В Британии на поле для гольфа рухнул параплан: пилот погиб

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Саутпорте (графство Мерсисайд, Великобритании) в результате крушения параплана на поле гольф-клуба Royal Birkdale погиб один человек. Об этом сообщает местная полиция, передает ВВС.

Крушение произошло вечером в четверг, 11 апреля, на знаменитом маршруте, где проходят чемпионаты.

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Летательный аппарат представлял собой парамотор, состоящий из пропеллера с моторным приводом, надетого как рюкзак. При падении возник пожар.

"Мы все еще устанавливаем факты, личность человека, и расследование продолжается", - сказали в пресс-службе полиции.

4 апреля в Марокко грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, в результате чего погибли по меньшей мере 14 человек и 30 получили ранения.