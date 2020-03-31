В Британии от коронавируса умер 13-летний подросток

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В Великобритании после позитивного теста на коронавирус COVID-19 умер 13-летний мальчик. Об этом сообщает ВВС.

При этом, по данным больницы King's College, у подростка не было проблем со здоровьем.

Считается, что это самая молодая жертва коронасируса в Великобритании.

"К сожалению, 13-летний мальчик, который дал положительный результат на COVID-19, скончался. Выражаем свои соболезнования его семье", - сказал представитель больницы.

Число смертей от коронавируса в Великобритании выросло на 27% за день - до 1789 человек. Число подтвержденных случаев - на 14% - до 25 150 , сообщает Reuters.

26 марта во Франции от коронавируса умер 16-летний подросток.

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