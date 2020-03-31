В Британии от коронавируса умер 13-летний подросток

В Великобритании после позитивного теста на коронавирус COVID-19 умер 13-летний мальчик. Об этом сообщает ВВС.
При этом, по данным больницы King's College, у подростка не было проблем со здоровьем.
Считается, что это самая молодая жертва коронасируса в Великобритании.
"К сожалению, 13-летний мальчик, который дал положительный результат на COVID-19, скончался. Выражаем свои соболезнования его семье", - сказал представитель больницы.
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