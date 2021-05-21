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В Британии оцифровали старинные записи об оспе и провели параллели с пандемией COVID-19

21.05.2021, 11:38
В Британии оцифровали старинные записи об оспе и провели параллели с пандемией COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Великобритании расшифровали и оцифровали записи XVIII века, в которых рассказывается о пандемии оспы и том, как ее  удалось победить. Ученые провели параллели с коронавирусной пандемией, подчеркнув, что в свое время оспа тоже убила значительную часть населения мира и что антипрививочники существовали уже тогда, пишет АР.

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"Как мало мы изменились. Мы находим много сходства в записях нашего прошлого – и это очень интересная параллель. Иногда я думаю, что чем больше мы узнаем, тем больше остаемся такими же", – заявил один из архивистов Захари Боднар, который оцифровывал записи вместе с Историческим генеалогическим сообществом Новой Англии.

Он отметил, что оспа была побеждена и искоренена, но перед этим она убила миллионы людей. Болезнь убивала без разбора, а первая условно современная вакцинация произошла лишь в 1796 году.

По словам Боднара, как и теперь, тогда многие люди были очень скептически настроены к прививкам – об этом свидетельствует, в том числе, расшифрованный дневник священника и медика Коттона Мэзера, активно продвигавшего вакцинацию в начале XVIII века.

Из-за своих взглядов Мэзер довольно часто подвергался критике со стороны обычных людей. Однажды, в ноябре 1721 года, ему в окно даже бросили взрывное устройство, к которому была прикреплена записка: "Коттон Мэзер, ты собака, черт тебя подери! Я сам сделаю тебе прививку от оспы".

Среди записей также был найден дневник еще одного священнослужителя – Эбенезера Сторера. Несмотря на свой сан, Сторер всю жизнь оставался сторонником науки. Когда в его город пришла оспа, священник сразу же договорился о вакцинации своих детей, а уже после – поблагодарил бога "за его великую милость в исцелении моих детей".

СПРАВКА. Согласно записям летописцев первые вспышки оспы были зафиксированы в Азии с IV по VIII век нашей эры. В силу отсутствия необходимых знаний и лекарств население Китая и Кореи тогда уменьшилось на 25%, Японии – на 40%.

Но настоящего "расцвета" пандемия оспы достигла в XVII-XIX веках. Она распространилась по всему земному шару, а ежегодное количество заболевших достигало 1,5 млн человек. При этом, еще около 20 млн заболевших оставались на всю жизнь инвалидами.

Обуздать заболевание удалось лишь при помощи вакцинации.

Еще в средневековье для профилактики оспы применялась вариоляция – прививка гноем из созревшей пустулы больного, вызывающая перенесение болезни в легкой форме. Постепенно медицина совершенствовалась, а также появилась идея о необходимости проведения ревакцинации. Так к середине XX века пандемию удалось полностью взять под контроль.

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Дарья Мостовая
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