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В Британии произошла массовая драка: одного человека зарезали, семеро ранены – фото

06.09.2020, 15:25
В Британии произошла массовая драка: одного человека зарезали, семеро ранены – фото - Фото
Место происшествия в Бирмингеме (Фото - EPA - Neil Hall) (3)

В британском городе Бирмингем произошла массовая драка с использованием ножей, в результате которой погиб один человек, еще семеро получили ранения

6 сентября в британском городе Бирмингем произошла массовая драка с использованием ножей. Один человек погиб, семеро получили ранения. Подозреваемого в убийстве до сих пор ищут. Об этом сообщает BBC.

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Полиция исключила версию теракта, разборок банд или беспорядков. Правоохранители называют произошедшие нападения серией "случайных атак без четкого мотива".

Инцидент произошел в районе, где расположено множество клубов и баров. Свидетельница происшествия рассказала, что "несколько человек дрались друг с другом". 

Правоохранители рассматривают происшествие в качестве "крупного инцидента", влекущего за собой серьезный ущерб или угрозу безопасности населения. 

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Владислав Сердюк
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