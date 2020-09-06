В Британии произошла массовая драка: одного человека зарезали, семеро ранены – фото

В британском городе Бирмингем произошла массовая драка с использованием ножей, в результате которой погиб один человек, еще семеро получили ранения

6 сентября в британском городе Бирмингем произошла массовая драка с использованием ножей. Один человек погиб, семеро получили ранения. Подозреваемого в убийстве до сих пор ищут. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Полиция исключила версию теракта, разборок банд или беспорядков. Правоохранители называют произошедшие нападения серией "случайных атак без четкого мотива".

Инцидент произошел в районе, где расположено множество клубов и баров. Свидетельница происшествия рассказала, что "несколько человек дрались друг с другом".

Правоохранители рассматривают происшествие в качестве "крупного инцидента", влекущего за собой серьезный ущерб или угрозу безопасности населения.

4 июля в Киеве рано утром произошла массовая драка со стрельбой : видео.

Читайте также: В Донецкой области произошла массовая драка с участием 100 человек

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.