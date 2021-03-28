В Британии шестилетний мальчик нашел окаменелость, которой может быть почти 500 млн лет

В Великобритании шестилетний мальчик нашел в своем саду окаменелость, возраст которой датируется сотнями миллионов лет. Об этом сообщает The Guardian.

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Шестилетний Сиддак Сингх Джамат сделал открытие благодаря набору "охотника за окаменелостями", который он получил на Рождество: "Я просто копал червей... и наткнулся на этот камень, который был немного похож на рог. Я подумал, что это может быть зуб, коготь или рог, но на самом деле это был кусок коралла".

Отец мальчика Виш Сингх смог идентифицировать коралл благодаря группе в Facebook. Находка мальчика – это, скорее всего, коралл Ругоза, возраст которого оценивается в 251–488 млн лет. Теперь они собираются рассказать о своей находке геологам.

12 марта сообщалось, что ученые впервые исследовали содержимое желудка мухи возрастом 47 млн лет.

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Владислав Сердюк

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