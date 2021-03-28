UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Британии шестилетний мальчик нашел окаменелость, которой может быть почти 500 млн лет

28.03.2021, 12:07
В Британии шестилетний мальчик нашел окаменелость, которой может быть почти 500 млн лет - Фото
Археология (Фото - depositphotos)

В Великобритании шестилетний мальчик нашел в своем саду окаменелость, возраст которой датируется сотнями миллионов лет. Об этом сообщает The Guardian.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Шестилетний Сиддак Сингх Джамат сделал открытие благодаря набору "охотника за окаменелостями", который он получил на Рождество: "Я просто копал червей... и наткнулся на этот камень, который был немного похож на рог. Я подумал, что это может быть зуб, коготь или рог, но на самом деле это был кусок коралла".

Отец мальчика Виш Сингх смог идентифицировать коралл благодаря группе в Facebook. Находка мальчика – это, скорее всего, коралл Ругоза, возраст которого оценивается в 251–488 млн лет. Теперь они собираются рассказать о своей находке геологам. 

Читайте также: 57 000 лет. Ученые показали найденную в Канаде мумию волчонка: видео

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания окаменелость
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 