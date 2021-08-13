В британском Плимуте произошла стрельба, шесть человек погибли

В Великобритании в результате стрельбы в Плимуте погибли шесть человек, включая подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию города.

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Инцидент произошел вчера, 12 августа 20212 года, около 18:10 по местному времени.

Погибли три женщины, двое мужчин и подозреваемый. По предварительным данным, все они скончались от огнестрельных ранений.

По словам депутата парламента от Плимута Люка Полларда, один из погибших был ребенком.

Полиция заявила, что не ищет других подозреваемых в связи с инцидентом. Личность стрелка установлена, но его мотивы пока не сообщаются. Полиция призвала общественность не публиковать фотографии с места происшествия в соцсетях.

По словам свидетельницы, сначала она услышала крик, затем три или четыре выстрела. После этого стрелявший пинком открыл дверь дома и побежал, беспорядочно стреляя в людей.

22 мая 2021 года неизвестный открыл стрельбу в Умани, ранив двух граждан Израиля.

30 июля в результате стрельбы на стоянке в Берлине были ранены четыре человека.

Денис Юдин

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