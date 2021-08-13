UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В британском Плимуте произошла стрельба, шесть человек погибли

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 07:47
В британском Плимуте произошла стрельба, шесть человек погибли - Фото
Полиция в Плимуте (Фото – скриншот из видео Manchester Evening News)

В Великобритании в результате стрельбы в Плимуте погибли шесть человек, включая подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию города.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инцидент произошел вчера, 12 августа 20212 года, около 18:10 по местному времени.

Погибли три женщины, двое мужчин и подозреваемый. По предварительным данным, все они скончались от огнестрельных ранений.

По словам депутата парламента от Плимута Люка Полларда, один из погибших был ребенком.

Полиция заявила, что не ищет других подозреваемых в связи с инцидентом. Личность стрелка установлена, но его мотивы пока не сообщаются. Полиция призвала общественность не публиковать фотографии с места происшествия в соцсетях.

По словам свидетельницы, сначала она услышала крик, затем три или четыре выстрела. После этого стрелявший пинком открыл дверь дома и побежал, беспорядочно стреляя в людей.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погибшие стрельба Плимут
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 