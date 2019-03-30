В Бурунди запретили Голос Америки и ВВС

Screenshot_1

В Бурунди запретили вещание Голоса Америки и BBC за то, что они якобы распространяли "лживую информацию" о Бурунди. Об этом сообщает Голос Америки.

Также этот запрет распространяется на местных журналистов - они не имеют права сотрудничать с Голосом Америки и ВВС.

Реклама

Там назвали запрет "серьезным ударом по свободе слова".

В мае 2018 года власти Бурунди заморозили вещание Голоса Америки и ВВС на шесть месяцев накануне проведения референдума о новой конституции.

В Amnesty International считают, что запрет ВВС может быть связан с тем, что та в своих материалах рассказывала о действиях спецслужб Бурунди, использующих секретные тюрьмы для борьбы с диссидентами.

В свою очередь Голос Америки предоставил работу одному из оппозиционных бурундийских журналистов.

В комментарии Голосу Америки советник президента Бурунди Вилли Ньямитве заявил, что запрет был введен из-за того, что Голос Америки и ВВС якобы распространяли "лживую информацию" о Бурунди.

Министр иностранных дел Австрии заявила, что запрет на въезд в Украину руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу "является актом цензуры, который неприемлем в Европе".