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В бывший дом Гитлера переедет полиция

В бывший дом Гитлера переедет полиция - Фото
Дом, где родился Гитлер (Фото: Christian Bruna/EPA)
20.11.2019, 15:58

Предварительно его отреставрируют

Власти Австрии решили разместить полицейский участок в Браунау в доме, где родился Адольф Гитлер. Об этом пишет Die Presse.

В ноябре по всему Евросоюзу будет объявлен конкурс для выбора архитектурной компании, которая реставрирует дом. Предложения будет оценивать независимое жюри, в составе представителей Браунау, Федеральной компании по недвижимости, Федерального правительства и Национального фонда. Результат ожидается в первой половине 2020 года.

Дом был экспроприирован в 2016 году, владелец долгое время добивался большей суммы компенсации, но итоговое решение Верховного суда в Вене оказалось не в его пользу. По словам министра внутренних дел Австрии Вольфганга Пешорна, использование этого здания полицией должно навсегда избавить его от ассоциаций с национал-социализмом.

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