В Чехии заподозрили Россию в кибератаке на больницы

Университетская клиника Остравы (Фото - FNO, Twitter)

Несколько больниц в Чехии на прошлой недели подверглись хакерским атакам, правоохранители подозревают Россию. Об этом сообщает издание Lidové Noviny.

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Хакеры атаковали больницы в Остраве, Оломоуце, в Пардубицком и Карловарском крае. Также атакам подверглись Министерство здравоохранения и аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге.

Источники издания в следственной группе и Совете госбезопасности Чехии заявили, что атака может быть организована иностранным государством, и есть улики, в частности, IP-адреса, которые указывают на Россию.

В то же время, в Национальном управлении кибербезопасности Чехии отказались комментировать возможную причастность России к атакам.

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Посольство Украины в Чехии осудило хакерские атаки на медицинские учреждения и предложило поделиться опытом борьбы с российской агрессией, в том числе кибернетической.

В посольстве России информацию о возможной причастности страны к кибератакам назвали фейком.

В ноябре 2019 года чешские спецслужбы обвинили Россию в ведении активных разведывательных действий.

3 апреля в Праге был демонтирован памятник советскому маршалу Коневу.

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