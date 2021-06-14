В Черное море зашли миноносец королевского флота Британии и фрегат из Нидерландов: фото

В акваторию Черного моря вошли британский эсминец HMS Defender D36 и нидерландский фрегат HNMLS Evertsen F805. До этого оба корабля отдыхали в стамбульской бухте Золотой Рог, пишет Думская.

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И эсминец, и фрегат являются членами эскадры сопровождения британского авианосца Queen Elizabeth, который еще в мае этого года вышел в свое первое кругосветное путешествие. В общей сложности его сопровождают девять кораблей и атомная субмарина.

Предполагается, что корабли примут участие в Си Бриз – мультинациональных военных учениях, которые проводятся на территории Украины с 1997 года.

СПРАВКА. HMS Defender (D36) – британский эскадренный миноносец Королевского военно-морского флота, спущен на воду в 2009 году. Водоизмещение около 8000 тонн. Оснащен ракетным, артиллерийским, навигационным и радиолокационным вооружением.



HNMLS Evertsen (F805) – фрегат ВМС Нидерландов. Был введен в эксплуатацию в 2005 году. Водоизмещение 6050 тонн. На вооружении стоит несколько пулеметов, ракет, а также многоцелевое орудие.

9 июня 2021 года в Болгарии во время учений в Черное море упал истребитель.

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Дарья Мостовая

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