В Черное море идет американский "боевой" ракетный эсминец USS Laboon: подборка фото

Американский эскадренный миноносец класса Arleigh Burke направляется в Черное море. USS Laboon, как пишет в Twitter пресс-служба Шестого флота ВМС США, будет задействован в операциях "по обеспечению безопасности на море в регионе".

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Американцы напомнили, что их флот "регулярно осуществляет операции в Черном море с союзниками и партнерами НАТО", добавив хэштег #PowerForPeace.

"Лабун" построен на верфи Bath Iron Works на северо-востоке США, включен в состав ВМС в 1995 году. Сейчас приписан в Норфолке, штат Виргиния.

Корабль принимал участие в операции "Удар в пустыне" (сентябрь 1996-го) – наносил удары крылатыми ракетами Tomahawk по целям в Ираке, а два года спустя, из Красного моря, – по целям в Сирии.

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Эсминцы этого класса в первую очередь предназначены для борьбы с подлодками, летательными аппаратами, в том числе ракетами, и кораблями противника. Задействованы в охране и обороне соединений кораблей или конвоев судов.

Фото: пресс-служба ВМС США