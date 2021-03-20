Сегодня около 18:00 по киевскому времени в акваторию Черного моря, миновав пролив Босфор, зашел корабль военно-морских сил Соединенных Штатов Thomas Hudner – для "проведения морских операций по обеспечению безопасности в регионе", сообщается в Twitter шестого флота ВМС США.
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Как отметил в Facebook руководитель проектов в Институте черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, сейчас "в Черном море наблюдается непривычно высокая концентрация ракетных кораблей стран НАТО".
Одним из них является ракетный эсминец Thomas Hudner. Кроме него, в водах Черного моря сейчас находятся американский крейсер и два фрегата.
- 19 марта в Черное море зашел американский ракетный крейсер Monterey: фото.
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