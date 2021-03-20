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В воды Черного моря зашел американский эсминец Thomas Hudner – видео видео

20.03.2021, 23:55
Американский эсминец (источник - twitter.com_USNavyEurope)
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Сегодня около 18:00 по киевскому времени в акваторию Черного моря, миновав пролив Босфор, зашел корабль военно-морских сил Соединенных Штатов Thomas Hudner – для "проведения морских операций по обеспечению безопасности в регионе", сообщается в Twitter шестого флота ВМС США.

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Как отметил в Facebook руководитель проектов в Институте черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, сейчас "в Черном море наблюдается непривычно высокая концентрация ракетных кораблей стран НАТО".

Одним из них является ракетный эсминец Thomas Hudner. Кроме него, в водах Черного моря сейчас находятся американский крейсер и два фрегата. 

СПРАВКА. USS Thomas Hudner – эсминец класса Arleigh Burke, оснащенный боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая представляет собой интегрированную сеть корабельных средств для отслеживания и поражения вражеских целей.

Смотрите также: Заправка среди волн. ВМС США показали работу эсминца и танкера в Черном море – видео

Дарья Мостовая
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