Сегодня около 18:00 по киевскому времени в акваторию Черного моря, миновав пролив Босфор, зашел корабль военно-морских сил Соединенных Штатов Thomas Hudner – для "проведения морских операций по обеспечению безопасности в регионе", сообщается в Twitter шестого флота ВМС США.

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Как отметил в Facebook руководитель проектов в Институте черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, сейчас "в Черном море наблюдается непривычно высокая концентрация ракетных кораблей стран НАТО".

Одним из них является ракетный эсминец Thomas Hudner. Кроме него, в водах Черного моря сейчас находятся американский крейсер и два фрегата.

СПРАВКА. USS Thomas Hudner – эсминец класса Arleigh Burke, оснащенный боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая представляет собой интегрированную сеть корабельных средств для отслеживания и поражения вражеских целей.

19 марта в Черное море зашел американский ракетный крейсер Monterey: фото.

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Дарья Мостовая

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