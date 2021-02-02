Шестой флот США показал видео, как военный танкер USNS Laramie заправляет эсминец USS Donald Cook в Черном море. Ролик был опубликован в Facebook Шестого флота.

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На кадрах видно, что сначала производятся выстрелы из специального ружья, затем между кораблями натягивается оборудование и происходит заправка.

В пресс-службе ВМФ США ответили, что дозаправка позволяет боевым кораблям длительное время оставаться в море для обеспечения безопасности.

"Вывоз топлива в море – это наиболее конкретный способ для нас поддерживать независимые операции", – добавил командир USS Donald Cook Мэтт Курнен.

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Видео - U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

Марк Сировой

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