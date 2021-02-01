Черное море. Российский бомбардировщик пролетел на низкой высоте у эсминца США – видео

В Черном море российский бомбардировщик Су-24 пролетел на низкой высоте у эсминца ВМС США USS Donald Cook. Об этом сообщают пресс-службы Шестого флота и ВМС США.

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Как сообщается, инцидент произошел, когда USS Donald Cook работал в международных водах. В Шестом флоте отметили, что ВМС США регулярно проводит операции в Черном море, чтобы обнадежить партнеров НАТО, обеспечить безопасность и стабильность в регионе.

"We operate in an incredibly complex security environment, which demands high-level cooperation and commitment to ensure regional stability." Vice Adm. Gene Black, Commander, U.S. Sixth Fleet – #forcetobereckonedwith https://t.co/KsyblpGkC9 — U.S. Navy (@USNavy) January 31, 2021

"Мы работаем в невероятно сложной обстановке в плане безопасности, это требует сотрудничества на высоком уровне и приверженности обеспечению стабильности в регионе", – добавил вице-адмирал Юджин Блэк, командующий Шестым флотом США.

На прошлой неделе в Черное море вошли три военных корабля США: эсминцы USS Donald Cook и USS Porter, а также – топливник USNS Laramie.

В НАТО заявили, что корабли вошли в Черное море, чтобы усилить присутствие Альянса в регионе в ответ на оккупацию Россией украинского Крыма.

После этого российский фрегат Адмирал Макаров провел учения в Черном море, в частности "подготовился к бою".

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Марк Сировой

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