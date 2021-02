Черное море. Российский бомбардировщик пролетел на низкой высоте у эсминца США – видео

В Черном море российский бомбардировщик Су-24 пролетел на низкой высоте у эсминца ВМС США USS Donald Cook. Об этом сообщают пресс-службы Шестого флота и ВМС США.

Как сообщается, инцидент произошел, когда USS Donald Cook работал в международных водах. В Шестом флоте отметили, что ВМС США регулярно проводит операции в Черном море, чтобы обнадежить партнеров НАТО, обеспечить безопасность и стабильность в регионе.

"We operate in an incredibly complex security environment, which demands high-level cooperation and commitment to ensure regional stability." Vice Adm. Gene Black, Commander, U.S. Sixth Fleet – #forcetobereckonedwith https://t.co/KsyblpGkC9