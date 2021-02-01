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Черное море. Российский бомбардировщик пролетел на низкой высоте у эсминца США – видео

01.02.2021, 10:32
Черное море. Российский бомбардировщик пролетел на низкой высоте у эсминца США – видео - Фото
Пролет российского Су-24 у эсминца США USS Donald Cook в Черном море (скриншот видео USNavyEurope, Twitter)

В Черном море российский бомбардировщик Су-24 пролетел на низкой высоте у эсминца ВМС США USS Donald Cook. Об этом сообщают пресс-службы Шестого флота и ВМС США.

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Как сообщается, инцидент произошел, когда USS Donald Cook работал в международных водах. В Шестом флоте отметили, что ВМС США регулярно проводит операции в Черном море, чтобы обнадежить партнеров НАТО, обеспечить безопасность и стабильность в регионе.

"Мы работаем в невероятно сложной обстановке в плане безопасности, это требует сотрудничества на высоком уровне и приверженности обеспечению стабильности в регионе", – добавил вице-адмирал Юджин Блэк, командующий Шестым флотом США.

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Марк Сировой
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