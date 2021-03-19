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Большая редкость. В Черное море идет ракетный крейсер ВМС США – фото

19.03.2021, 11:12
Большая редкость. В Черное море идет ракетный крейсер ВМС США – фото - Фото
Фото - Командование шестого флота ВМС США

Ракетный крейсер Военно-морских сил США US Monterey направляется в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба командования Шестого флота ВМС США.

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"Корабли и самолеты ВМС США регулярно работают в Черном море в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО", – говорится в сообщении.

Турецкое издание Star пишет, что корабль вошел в Дарданеллы из Эгейского моря в 08:00. Сейчас он направился в сторону Мраморного моря.

Появление американского крейсера в Черном море — "большая редкость", отмечает одесское издание Думская.

В последний раз в Черноморский регион заходил крейсер US Huе Citу, это произошло в 2017 году.

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Станислав Стороженко
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США вмс черное море эгейское море Дарданеллы Мраморное море USS Monterey крейсер
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