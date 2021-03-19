Большая редкость. В Черное море идет ракетный крейсер ВМС США – фото
Ракетный крейсер Военно-морских сил США US Monterey направляется в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба командования Шестого флота ВМС США.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
"Корабли и самолеты ВМС США регулярно работают в Черном море в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО", – говорится в сообщении.
Турецкое издание Star пишет, что корабль вошел в Дарданеллы из Эгейского моря в 08:00. Сейчас он направился в сторону Мраморного моря.
Появление американского крейсера в Черном море — "большая редкость", отмечает одесское издание Думская.
В последний раз в Черноморский регион заходил крейсер US Huе Citу, это произошло в 2017 году.
- 25 февраля вторая постоянная группа НАТО по противоминной борьбе вышла в Черное море – это стало первым в этом году развертыванием войск альянса в регионе.
- 12 марта в Черное море вышла постоянная вторая морская группа НАТО.
Читайте также: "Вместе сильнее". ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото
Комментарии