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Вторая за месяц группировка НАТО сегодня выйдет в Черное море для проведения учений

12.03.2021, 16:19
Вторая за месяц группировка НАТО сегодня выйдет в Черное море для проведения учений - Фото
Иллюстративный кадр (фото — NATO, Paul Hall)

Постоянная вторая морская группа НАТО сегодня выйдет в Черное море для проведения дальнейших операций и участия в региональных учениях, организованных ВМС Румынии. Об этом сообщает пресс-служба НАТО. 

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Группировка состоит 4 кораблей: ESPS Cristobal Colon (Самый современный корабль ВМС Испании – ред.), BGS Smeli (ВМС Болгарии), ROS Regina Maria (ВМС Румынии) и TCG Kemalreis (ВМС Турции) – они войдут в Черное море под командованием контр-адмирала ВМС Испании Мануэля Агирре Альдерегиа.

Корабли альянса посетят порты Констанцы (Румыния), Самсуна (Турция), а также совершат дипломатический визит в порт Поти (Грузия).

"Это способ для Североатлантического союза продемонстрировать присутствие в этой зоне ответственности, повысить оперативную совместимость между союзниками и партнерами, продемонстрировать приверженность НАТО безопасности Черного моря и сохранению свободы передвижения в международных водах для всех стран", – заявил Альдерегиа.

Сообщается, что корабли будут заниматься патрулированием морской безопасности в регионе.

Ранее, 25 февраля, вторая постоянная группа НАТО по противоминной борьбе вышла в Черное море – это стало первым в этом году развертыванием войск альянса в регионе. Помимо учений, корабли НАТО также посетили порт Одессы. 

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Станислав Стороженко
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нато черное море
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