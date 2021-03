Вторая за месяц группировка НАТО сегодня выйдет в Черное море для проведения учений

Постоянная вторая морская группа НАТО сегодня выйдет в Черное море для проведения дальнейших операций и участия в региональных учениях, организованных ВМС Румынии. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Группировка состоит 4 кораблей: ESPS Cristobal Colon (Самый современный корабль ВМС Испании – ред.), BGS Smeli (ВМС Болгарии), ROS Regina Maria (ВМС Румынии) и TCG Kemalreis (ВМС Турции) – они войдут в Черное море под командованием контр-адмирала ВМС Испании Мануэля Агирре Альдерегиа.

Корабли альянса посетят порты Констанцы (Румыния), Самсуна (Турция), а также совершат дипломатический визит в порт Поти (Грузия).

"Это способ для Североатлантического союза продемонстрировать присутствие в этой зоне ответственности, повысить оперативную совместимость между союзниками и партнерами, продемонстрировать приверженность НАТО безопасности Черного моря и сохранению свободы передвижения в международных водах для всех стран", – заявил Альдерегиа.

Сообщается, что корабли будут заниматься патрулированием морской безопасности в регионе.

Ранее, 25 февраля, вторая постоянная группа НАТО по противоминной борьбе вышла в Черное море – это стало первым в этом году развертыванием войск альянса в регионе. Помимо учений, корабли НАТО также посетили порт Одессы.

#SNMCMG2 is conducting a port visit to Odesa, Ukraine. COM SNMCMG2 conducted crest exchange with Acting Commander of Ukrainian Navy Vice Admiral Andriy Tarasov and coordination meetings on maritime tactics were held with the participants from Ukrainian Navy. #WeAreNATO pic.twitter.com/jiG68FVbfr