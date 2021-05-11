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Туризм | В Черногории отменили ночной комендантский час и продлили работу кафе. Пока на неделю

11.05.2021, 16:10
В Черногории отменили ночной комендантский час и продлили работу кафе. Пока на неделю - Фото
Черногория (depositphotos.com)

Власти Черногории решили временно отменить комендантский час в стране, а также продлить работу заведений общепита. Новые правила будут действовать с 12 по 20 мая, передает RTCG со ссылкой на Минздравсоцразвития.

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В министерстве заявили, что ослабление карантинных ограничений стало возможным благодаря "благоприятной тенденции эпидситуации в Черногории".

"На территории всей страны будет полностью снят запрет на передвижение, действовавший с полуночи до пяти утра, а также запрет на междугородние поездки, действовавший в выходные дни", – говорится в заявлении.

Также правительство решило продлить работу кафе и ресторанов с живой музыкой с 19:00 до 22:00 часов вечера.

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Дарья Мостовая
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туризм черногория турист карантин комендантский час коронавирус
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