В Черногории разрешили однополые браки. Но прав у таких меньше

ЛГБТ (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Вчера, 1 июля, парламент Черногории принял закон об однополых браках. Об этом сообщает RTCG.

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Отныне в стране однополые пары пользуются теми же правами, что и гетеросексуальные, за исключением возможности усыновления детей.

Документ также регламентирует вопросы имущественных отношений партнеров, налоговый статус и вопросы наследства.

Однополые браки или гражданские партнерства узаконены в 22 из 28 стран Европейского Союза.

17 мая 2019 года Тайвань первым в Азии разрешил однополые браки.

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