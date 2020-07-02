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В Черногории разрешили однополые браки. Но прав у таких меньше

В Черногории разрешили однополые браки. Но прав у таких меньше - Фото
ЛГБТ (фото - Pixabay) Фото: Pixabay
02.07.2020, 12:19

Закон позволяет однополым парам в Черногории пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальным, кроме одного: усыновлять детей

Вчера, 1 июля, парламент Черногории принял закон об однополых браках. Об этом сообщает RTCG.

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Отныне в стране однополые пары пользуются теми же правами, что и гетеросексуальные, за исключением возможности усыновления детей.

Документ также регламентирует вопросы имущественных отношений партнеров, налоговый статус и вопросы наследства.

Однополые браки или гражданские партнерства узаконены в 22 из 28 стран Европейского Союза. 

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Наталия Софиенко
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