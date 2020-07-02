В Черногории разрешили однополые браки. Но прав у таких меньше

Вчера, 1 июля, парламент Черногории принял закон об однополых браках. Об этом сообщает RTCG.
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Отныне в стране однополые пары пользуются теми же правами, что и гетеросексуальные, за исключением возможности усыновления детей.
Документ также регламентирует вопросы имущественных отношений партнеров, налоговый статус и вопросы наследства.
Однополые браки или гражданские партнерства узаконены в 22 из 28 стран Европейского Союза.
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